Amatørsyklister fra utlandet inntar lokale veier i helgen

Haute Route er en verdensomspennende serie av eksklusive etapperitt for amatører. I helgen skal den norske pakken serveres til rike utlendinger. For det blir dyrt å være med - deeltakeravgiften kommer på mellom 6950 kroner og 7950 kroner. Hver utgave består av flere etapper. Det er følgebiler med medisinsk assistanse, mekanisk support, TV-team på motorsykler og massasje etterpå. Tidtaking og rangering blir tatt hånd om av profesjonelle arrangører. I Norge er det Roy Hegreberg og Tour des Fjords som har foreslått løyper og tilrettelagt arrangementet for arrangøren OC Sport.

I helgen arrangeres rittet for første gang i Stavanger-regionen, og flere hundre ryttere er påmeldt - mange av dem er tilreisende utlendinger som har latt seg lokke av utfordringen det er å sykle i norsk natur.

Programmet for rittet er slik:

Fredag

Jørpeland-Tau 158 km (start 08.30, siste i mål ca. 17.00)

Lørdag

Lysebotn - Sandnes 125 km (start 09.15, siste i mål ca. 17.00)

Søndag

Temporitt Stavanger-Ullandhaugtårnet 18 km (start 08.30, siste i mål ca. 11.00)

Her kan du se opplegg og ruten for de tre etappene:

– Dette er å få sykkelsportens Michelin-stjerne. De neste tre årene skal rittet arrangeres i Rogaland. Det kommer 400–500 deltakere som skal bo på hotell og spise på de beste restaurantene. Mange tar med familien. For regionen er dette fantastisk. Dette er en stor nisje innen aktivitetsturisme, en type det er spennende å få en større del av. Vi sitter på noen fantastiske sykkeldestinasjoner og får nå internasjonal oppmerksomhet rundt dem. Dette vil gi verdiskapning, sa Roy Hegreberg i Tour des Fjords til Aftenbladet i fjor.