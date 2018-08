Rogfast satt på vent etter frykt for konflikter i hundremillionersklassen

Vegvesenet bestemt seg for å gå en runde med entreprenørene og diskutere kontraktsformen før de utlyser historiens største norske veibyggingsanbud. Dette skriver VG.

– Ja, en av fordelene med å gå over til en annen kontraktsform vil være å redusere tvistenivået - som i dette tilfellet kan komme opp i hundremillionersklassen, sier Bettina Sandvin, avdelingsdirektør i Vegdirektoratet til avisen.

Gigantprosjekt

Rogfast er planlagt i flere tiår. I vår ble fylkespolitikerne i Rogaland presset til å gi milliardgaranti for prosjektet for å unngå forsinkelse. De første store kontraktene skulle lyses ut i mai. Men i sommer ble det klart av Vegvesenet mått ta timeout: De har har begynt å tvile på om velprøvde kontrakter for veibygging duger for disse kjempeoppgavene.

VG skriver at en av landets største entreprenørselskaper, Veidekke AS, har nedskrevet tap på hele 550 millioner kroner på tre utførelseskontrakter for Statens vegvesen. Uenighet om merkostnader oppgis som en av årsakene til tapene. Selskapet tar sikte på gå for totalentrepriser.

Møter entreprenørene

I Vegvesenet har det i mange år vært praksis for utførelseskontrakter der Vegvesenet står for selve prosjekteringen, har ansvar for at byggetegninger er klare i tide med mer. Her kan det oppstå uenighet når ekstra kostnader påløper. I en totalentreprise har entreprenøren ansvar for prosjektering, byggetegninger og utfører selv arbeidet.

Statens vegvesen vedtok i 2017 å benytte totalentreprise for de største anbudene, men anbudsstrategien for Rogfast var da lagt som utførelsesentreprise. Vegvesenet og veidirektøren skal ha et møte med entreprenørbransjen 27. august.