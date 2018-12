Store mender vann i veibanen i Bjergsted

Klokken 00.49 fikk politiet melding om at det var store mengder vann i veibanen ved Rema 1000 i Bjergsted i Stavanger.

Brannvesenet og vannverket ble tidlig varslet om problemet.

– Det skal være et vannbrudd som forårsaker oversvømmelsen, forklarer vaktleder Christer Gilberg ved Rogaland brann og redning IKS.

– Det har vært mye vann i natt og det er er en del vann der fortsatt. Vannverket jobber med å løse problemet, men det tar litt tid å få orden på det. De vil jobbe på stedet utover morgentimene tirsdag, opplyser Gilberg.

Vannbruddet fører til at enkelte i området Tastagaten i Stavanger ikke har vann tirsdag. Vannverket måtte ta vannet for å hindre at oversvømmelsen ble større.

Brannvesenet forteller at det er satt ut en vanndunk ved Rema 1000 i Tastagaten like ved Stemmen dersom noen trenger å hente vann.

På grunn av trykkfallet ble det utløst flere falske brannalarmer i området.

– Det har vært ganske travelt. Vi har hatt fire falske alarmer i dette området i natt, sier Christer Gilberg i brannvesenet til Aftenbladet.