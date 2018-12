Skal ha lagt ut planer om Sandnes-drap på nettforum

– Politiet er kjent med at siktede skal ha lagt ut innlegg der han snakker om drapshandlingen, og at han skal ha gjort dette både i forkant og i etterkant av drapet. Siktede har forklart seg om dette til politiet i avhør, og vi har også mottatt tips om dette, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma ved Sør-Vest politidistrikt til NRK Rogaland på julaften.

-Jeg kan bekrefte at det har vært tema i avhør at han har lagt ut noe på et nettforum, sier siktedes advokat, Vegard Bråstein, til Aftenbladet.

Siktede samtykket mandag morgen i fire ukers varetektsfengsel med brev- og besøksforbud. Mannen i 20-årene har erkjent å ha drept en annen mann i en bolig på Austrått i Sandnes lille julaften.

Dommer Ingrid Håvardstein Eldøy besluttet at fengslingsmøtet skulle går for lukkede dører. Dette på grunnlag av begjæringen fra politiadvokat Fredrik Martin Soma. Grunnen er at det er tidlig i etterforskningen, og selv om saken har offentlig interesse frykter politiet at åpne dører vil kunne skade etterforskningen. I tillegg er ikke alle pårørende informert om drapet. Politiet viste også til hensynet til privatlivets fred.

Den siktede møtte med sin forsvarer, Vegard Bråstein, og fikk dialogen i retten simultanoversatt av tolk.

Politiadvokat Soma ba om fengsling i fire uker, med brev- og besøkskontroll.

Harald Øglend er oppnevnt som bistandsadvokat for de pårørende.

Carina Johansen

Samtykker

Siktede samtykket i varetektsfengsling i fire uker med brev- og besøksforbud. Grunnlaget for fengslingen er fare for bevisforspillelse samt unndragelsesfare. – Han skjønner at det ikke er noen vei utenom slik saken står, sier forsvarer Vegard Bråstein.

Politiet har ingen andre mistenkte eller vitner til drapet. – Vi har ingen opplysninger om det har vært vitner. Det er heller ingen andre mistenkte, sier politiadvokat Soma.

Politiet har formening om drapsvåpen

Siktede har forklart seg i avhør. Politiet tror de vet hvordan mannen ble drept. – Vi har en formening om hva slags drapsvåpen som ble brukt, sier Soma, men kan ikke gå mer i detalj.

Avdøde er ennå ikke formelt identifisert. Han obduseres i dag, julaften, opplyser politiadvokat Soma.

Relasjon mellom siktede og avdøde

– Fordi han ennå ikke er identifisert går vi ikke ut med hva slags relasjon det er mellom siktede og avdøde. Men det er en relasjon mellom dem. Vi har en formening om hvem avdøde er, sier Soma.

Han kan derfor ikke si alder på avdøde, og heller ikke mer enn at siktede er i 20-åra.

Politiet fortsetter julaften med teknisk arbeid på åstedet.

Varslet politiet selv

Det var klokka 05.07 søndag morgen at mannen i 20-åra ringte politiet og informerte om hendelsen. Politiet rykket raskt ut til en privat adresse i Austrått bydel i Sandnes. Den samme mannen ble raskt siktet for drap på en annen mann av ukjent alder og identitet.

LES MER OM DRAPET HER: