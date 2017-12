Sola investerer i dårlige tider

Det skjer til tross for høy gjeldsgrad og kutt innenfor drift i alle sektorer.

De største investeringene er:

Nytt rådhus (305 millioner)

Nytt sykehjem (283 millioner)

Ny ungdomsskole på Skadberg (269 millioner)

Sola Arena (218,5 millioner, men regningen skal deles)

I tillegg skal det bygges ny kirke, nytt parkeringsanlegg og festplass i sentrum.

Økonomi- og handlingsplan for Sola for perioden 2018–2021 ble vedtatt torsdag kveld.

Små endringer

– Vi er også opptatt av gjeldsutviklingen, i likhet med alle i kommunestyret. Samtidig har vi ment at hvis det er en tid da kommunen skal gjennomføre planlagte investeringer, er det nå i dårlige tider. Det har vist seg å stemme både når det gjelder nytt rådhus og nytt sykehjem. Vi får gode priser og bidrar til å skape arbeid og aktivitet i et ellers rolig byggemarked, sier Ole Ueland (H) ordfører i Sola kommune.

Flertallspartiene gjør små endringer sammenlignet med rådmannens budsjettforslag. I et budsjett på 1,7 milliarder, flytter de på to-tre millioner.

– Endringene er små, men viktige. Vi har lagt inn én million kroner ekstra til tidlig innsats i barnehage og skole. Vi vil heller ikke redusere midlene til friplasser i SFO, som rådmannen foreslo. Videre har vi økt midler til boassistenter på sykehjemmene. Det har sammenheng med omleggingen i mat og renhold. Vi vil heller ikke redusere tilskudd til idrett, lag og foreninger eller redusere åpningstidene i svømmehaller og idrettshaller, sier Ueland.

Kutter

Parallelt med dette, skal det kuttes i alle sektorer. Bare i 2018 må Sola kommune kutte 23,8 millioner kroner. I 2019 må de kutte 34,3 millioner og det blir også kutt de neste årene. De fleste kuttene gjøres innen oppvekst, kultur og levekår.

– Hva tenker du om å investere samtidig som dere kutter så mye?

– Endringene vi må gjøre i driftsbudsjettet er hovedsakelig fordi skatteinntektene våre går ned. Om vi hadde latt være for eksempel å bygge kirke, ville ikke det hjulpet på driftsbudsjettet for neste år. Omstillingene vi skal gjøre, er ikke kjekke. Samtidig har Sola 125 prosent av gjennomsnittlig skattenivå. Når andre kommuner kan drive for de midlene de har, må vi også klare det, sier han.

På grunn av investeringene er kommunens gjeldsgrad ventet å stige til 83 og 84 prosent de neste to årene.

– Men allerede i 2020 er den ventet å være lavere enn den var da jeg ble ordfører i 2011, sier Ueland.

Ønsker nytt kjøkken

Siv-Len Strandskog (Ap) sier partiet er bekymret for investeringene i lys av den økonomiske situasjonen kommunen er i.

– Vi har sagt at vi må investere der vi må, men samtidig redusere lånegjelda for å få mer penger til drift. I vårt budsjett har vi fjernet parkeringsanlegget og redusert utbyggingstakten på turveiene i Sola. Ikke fordi vi vil, men fordi vi må, sier hun.

Arbeiderpartiet har også lagt inn 15 millioner kroner til nytt kjøkken på det nye sykehjemmet i sitt budsjett (som ikke ble vedtatt).

– I 2019 går vi til valg på å få tilbake fersk mat til eldre. Det er å gå baklengs inn i framtida å bygge nytt sykehjem uten å legge til rette for kjøkken, sier Strandskog.

Het potet

Nettopp sykehjemsmaten ble en stor diskusjon under budsjettdebatten torsdag.

– Vi har fått så mange tilbakemeldinger på at de eldre ikke liker maten, at de sender maten tilbake og at flere går ned i vekt. Vi får det vi har betalt for, men maten som leveres har ikke noe farge og lite lukt. En ting er å spise det innimellom, noe annet er å spise det hver dag, sier Strandskog.

Hennes partikollega Stig Hansen har vært mye på besøk på sykehjem den siste tiden, og hadde et engasjert innlegg om sykehjemsmat under debatten.

– Det ble litt hett. Det var den saken som engasjerte desitert mest, sier han om debatten.

– Når jeg er der på lørdager, sitter mange og spytter ut riskorn fordi de er for harde. Jeg har ikke fått en eneste tilbakemelding på noen som liker maten, sier han til Aftenbladet.

