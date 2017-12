Kjetil Lund fra Vigrestad erstatter Geir Lippestad som næringsbyråd i Oslo

Geir Lippestad (Ap) går av som byråd for næring og eierskap, heter det i en pressemelding.

Lippestad har blant annet hatt ansvaret for det kommunale foretaket Boligbygg. Det har havnet i hardt vær etter at det tidligere i høst ble avslørt tvilsomme kjøp av 51 leiligheter for 222 millioner kroner fra konkursgjengangere, skriver NTB. Ifølge Dagens Næringsliv var det mangelfull dokumentasjon ved flere av kjøpene. To personer er nå siktet for korrupsjon.

Lippestad vil bli erstattet av Kjetil Lund, opprinnelig fra Vigrestad. Lund er i dag direktør for klima og myndighetskontakt i Statkraft, men har tidligere vært statssekretær i Finansdepartementet for Arbeiderpartiet. Han har også vært rådgiver ved Statsministerens kontor.

Kristian Jacobsen

Bytter jobb

Tone Tellevik Dahl (Ap) og Inga Marte Thorkildsen (SV) bytter jobb. Dahl blir byråd for eldre, helse og arbeid, mens Thorkildsen blir byråd for oppvekst og kunnskap.