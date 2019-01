Bekymret småbarnsfar vil ha mindre skoler

– Jo høyere antall elever det er på en skole, desto mer utfordrende må det bli å holde oversikt over dem, spesielt med tanke på mobbing, sier Sigbjørn Rydland Jårvik til Aftenbladet.

Jårvik har selv barn som går i 1. og 4. klasse på Jåtten skole og er medlem av Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU), men påpeker at han uttaler seg som far, ikke på vegne av FAU.

Det første møtet han hadde med skolen, fortalte rektoren at de hadde over 600 elever. Det ble presentert som noe positivt, men det var ikke Jårvik enig i.

Helt siden barna startet på skolen har Jårvik savnet en debatt om skolestørrelsene. Nå skal politikere diskutere om de skal utvide Vaulen skole. Jårvik vil heller at det skal bygges flere skoler og har ikke hørt noen gode argumenter for hvorfor skolene skal bli større.

– Jeg vil heller ha tre små skoler enn to store. Jeg er villig til å høre på alle sider av saken, men det må snakkes om, sier han.

Fakta: Barneskolene i Stavanger med flest elever 1. Vaulen skole: 666 2. Jåtten skole: 641 3. Nylund skole: 574 4. Våland skole: 571 5. Kannik skole: 568 6. Gausel skole: 526 7. Sunde skole: 516 8. Augelend skole: 509 9. Kvernevik skole: 494 10. Eiganes skole: 476 Kilde: Stavanger kommune

Skal tas opp i bydelsutvalget

I forrige uke sendte Jårvik en e-post til Hinna bydelsutvalg med et forslag om å bygge mindre skoler. Her argumenterer han med at det vil bli lettere å holde oversikt for de ansatte. Denne saken skal tas opp i Hinna bydelsutvalg 5. februar. Bydelsutvalget er en høringsinstans før saken skal avgjøres politisk.

Før møtet skal han treffe bydelsutvalgets nestleder, Anne Kristin Bruns (KrF).

– Jeg regner med at hun vil høre mer om forslaget mitt, sier Jårvik til Aftenbladet.

Vil ha innspill fra publikum

Anne Kristin Bruns vil ikke si hva hun tenker om forslaget, men synes det er positivt at innbyggerne engasjerer seg.

– Det er altfor sjeldent at publikum tar kontakt, og det er viktig at vi hører på hva de har å si, forteller Bruns på telefon fra London.

Der er hun for tiden på et kompetansekurs som Kommunens sentralforbund arrangerer. Der lærer de om skoleledelse og samarbeid. To stikkord hun mener er viktige for å gjøre skolene enda bedre.

– I går besøkte vi en skole med 16.000 elever. Der er de veldig klare på at det handler om hvordan man leder skolen, sier hun.

Hun er samtidig klar over at det er mobbingen Jårvik først og fremst bekymrer seg for. Denne bekymringen deler hun. Hun jobber derfor for at det skal bli flere lærere og voksne i skolen.

– Ingen sammenheng mellom skolestørrelse og mobbing

– Vi kan ikke se noen direkte sammenheng mellom skolestørrelsene og mobbing, sier Erling Roland. Han er professor i pedagogisk psykologi ved læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Han er enig i Jårvik sin påstand om at det kan være vanskeligere å holde oversikt med en stor elevmasse, men mindre skoler har også sine negative sider.

– En fordel med små skoler er at lærerne kjenner alle elevene. Hvis en elev først faller ut sosialt, er han ofte ille ute. Da kan det være vanskelig å skaffe seg nye venner, avslutter han.

