Er det folk flest som skal betale for klimakuttene? Det var ett av de store spørsmålene under klimadebatten i Aftenbladet torsdag.

Torsdag kveld var det duket for debatt i Aftenbladets nye møtelokaler i Stavanger sentrum, som kalles Gnist. Det var fullt hus da panelet satte seg til for å debattere vårt tids største spørsmål og utfordring.

Kristian Oftedal Kvendseth

Hvem skal betale for klimakutt?

Debattredaktør Solveig Sandelson ledet debatten, mens journalist og kommentator Hilde Øvrebekk satt i panelet sammen med John Peter Hernes (H), Kari Nessa Nordtun (Ap), Frps Christian Wedler, Daria Maria Johnsen fra MDG.

Til og med sjefredaktør Lars Helle måtte lempe stoler før sendingen begynte, slik at alle fikk sitteplass. Mer enn hundre frammøtte fulgte debatten.

Det var lett å bli enige om at byrden ved klimakutt, som for eksempel bompenger, bør deles likt. Men politikerne erkjenner at det ikke nødvendigvis er slik i dag. Så, hvordan komme dit når Stavanger samtidig har vedtatt at utslippene skal kuttes med 80 prosent innen 2030?

– Byene har bedre forutsetninger enn bygdene til å parkere bilen oftere og ta beina fatt, sa John Peter Hernes, ordførerkandidat for Høyre. Aftenbladets nye møtelokaler, Gnist i Mediegården, var fullt da debatten ble blåst i gang torsdag kveld klokka 18.

Ellen Kongsnes

Barnehageplass som klimatiltak

– Barnehageplass i nærmiljøet er et viktig klimatiltak fordi småbarnsforeldre slipper å kjøre bil. Dermed er det også et klimatiltak, påpeker, Daria Maria Johnsen fra MDG.

Med barnehageplass i egen bydel slipper småbarnsfamilier å kjøre bil - gjennom bomringen - til en annen bydel for å lever barna. denne retten til barnehageplass i egen bydel har ikke Stavanger i dag.

Kari Nessa Nordtun (Ap) er enig, og peker på at det er en svakhet at dette ikke er en rettighet i dag. Hun ser også andre tiltak som handler om vilje mer enn kostnad.

– Ingen bygninger i Stavanger har solcellepanel på taket. Det har de på Rennesøy. Det sier noe om viljen, sa Kari Nessa Nordtun (Ap).

Dilemmaet med Cruiseskipene

Stavanger må gå foran og vise handlekraft, var de store partiene enige om. Stavanger skal samarbeide med andre kommuner, slo Ap og H fast.

– Det gjør vi og det har vi gjort. Mange ganger har vi tatt standpunkt som andre kommuner har blitt sure på oss for, sa John Peter Hernes (H).

Skal vi være føre var eller vente til forskerne kan fastslå med 100 prosent sikkerhet om klimaendringene er menneskeskapte, var ett av spørsmålene under debatten.

Cruisetrafikken i Stavanger sentrum vekket heftig debatt. Skal den begrenses eller ikke?

Elbil og bildeleordning

Konsekvensutredning i Stavanger bystyre av klimatiltakene har vært foreslått tre ganger, men er nedstemt hver gang. Tema kom også opp i debatten. Politikerne lover årlig evaluering av klima- og miljøplanen.

Skal elbilene betale i bommene var også en het potet i debatten.

Ordførerkandidat John Peter Hernes forteller at hans familie har solgt begge bilene, kjøpt elbil og er med i en bildeleordning.

– Jeg kan le hele veien til banken hver dag, sier Hernes.

