Her er det ikke plass til mer enn en bil om gangen, knapt det

Det dreier seg om en av de to mest kritiske strekningene på Fv 506, dagens hovedforbindelse mellom Bryne og Ålgård.

– Det er absolutt et behov for å gjøre noe, medgir plan- og utbyggingssjefen i Time, Ole Bjørn Maråk.

For når du møter Salsvatnet, rett etter Lyefjell, og passerer første ferist med sauer beitende på begge sider av veiene, må du være på vakt. Der veien stiger opp fra flate Jæren, gjennom smale svinger, må du kjøre slik at du kan stoppe på sekundet.

Null sikt

Rett før Åsenbakken er det også lurt å spørre en eventuell passasjer framme om det er fri bane. Ellers blir det bakking og mye styr hvis det kommer møtende biler fra Ålgård, samtidig som det fylles opp bakfra.

Du ser ikke bilen før du akkurat er på strekket, der det bare er plass til en bil om gangen.

Ikke norsk standard

Til og med veigrøften er asfaltert og tatt i bruk som vei. Det ble gjort etter forslag fra en grunneier som så alle problemene. Tiltaket er nok ikke norsk standard, men ble permanent og er nå redningen for alle som her møter andre biler.

Men hvis du ikke snirkler deg rundt svingene som en forsiktig indianer, kan du lett få deg en overraskelse i form av et knust speil eller en ødelagt skjerm eller dør.

Derfor smeller det

- Det er ofte ferske sjåfører eller folk som ikke kjenner veien, som kolliderer. De er rett og slett ikke forberedt på at en så sentral fylkesvei ikke har plass til to biler samtidig, og oppdager dette for seint, forklarte Oddbjørn Fosse, da han som lokalpolitiker for Ap i Time rettet søkelyset på veien i Aftenbladet.

Han hadde da ti år kjørt veien til jobben i Gjesdal og jevnlig sett alle de farlige situasjonene som oppsto både her mellom feristene og der veien går rett inn og gjennom Ålgård sentrum.

Men fortsatt brukes veien av 2200 biler hver dag året rundt.

Stengt i tre uker

Derfor trodde mange at det var de smale partiene som skulle utvides, da veien i sommer ble stengt i tre uker. Men det var underlaget som ble skiftet fordi det var for svakt for dagens trafikkmengde. Og siden veien er så smal, var det ikke mulig å gjøre arbeidet uten å stenge for all trafikk. De smaleste partiene ble liggende igjen.

- Vårt arbeid omfatter ikke den delen som ligger mellom feristene i Salen og inn i Ålgård. Dette må bli egne prosjekt, sa Bjørn Andersen, byggeleder i Statens vegvesen, da Aftenbladet omtalte saken i juni.

Time blar opp

Men i Time-rådmann Trygve Apeland sitt nye budsjett, ligger veistrekningen inne. Saken er i formannskapet tirsdag.

Dersom politikerne sier ja til å bevilge fire millioner kroner, vil Statens vegvesen ta resten av en utbedring, kalkulert til 12 millioner.

– Vi er i en god dialog med grunneieren og håper at en avtale om grunn blir klar til jul, slik at ny vei kan bli ferdig til sommeren, opplyser plan og utbyggingssjefen i Time.

Hvem er brattest på Jæren?

I pakken ligger også en utbedring av krysset for Åsenbakken.

Det konkurrerer med Tinghaugbakken, kjent fra Nordsjørittet, om å være brattest på Jæren. I dag er bakken så bratt og smal at folk fra Åsen bare kan svinge en vei, til høyre til Bryne og ikke til venstre til Ålgård.

Håpet for mange, spesielt de som bor i Ålgård, er likevel at en ny, bedre vei på Time-siden ikke vil gi mer trafikk gjennom deres sentrum. Der må lastebilene ta i bruk smale fortau og private gårdsrom for å løse opp trafikkorkene.

– Dette burde vært en bygdavei, ikke en fylkesvei med stadig mer trafikk, var budskapet tidligere fra Gunnleiv Garpestad, grunneieren mellom de to feristene. Han mente ressursene heller burde blitt satt inn på en helt my hovedvei mellom tettstedene i Gjesdal og Time.

