Med denne metallstangen gikk 35-åringen løs på to kvinner

- Han har ranet meg for min trygghet, sa den 23 år gamle kvinnen, som sammen med en 37 år gammel kvinne ble utsatt for svært grov vold på Storhaug kvelden tirsdag 9. mai.

Før saken ble tatt opp til doms la aktor, statsadvokat Arvid Malde, ned påstand om at tiltalte overføres til tvungent psykisk helsevern.

LES OGSÅ: Hun tok ett bilde. Det holdt på å koste henne livet

Rettsoppnevnte psykiatere kommer i sin rapport til at 35-åringen var psykotisk i gjerningsøyeblikket og at altså ikke strafferettslig tilregnelig. Tiltalte selv nekter for at han var syk. Han forklarer den omfattende volden med at han var svært stresset.

- Ville ikke drepe

Under tirsdagens forhandlinger i Stavanger tingrett forklarte en av politibetjentene som rykket ut til stedet hvilket syn som ventet patruljene der. Volden skjedde i krysset Langgata/Stiftelsesgata på Storhaug.

Fra vitneboksen sa politibetjenten at det var mye blod og at tre personer lå oppå tiltalte til politiet fikk tatt hånd om ham. På plassen fant de også en manualvekt-stang. Det var denne metallstangen tiltalte slo med. Ifølge vitner var alle slagene rettet mot de fornærmedes hoder.

Tiltalte erkjenner at han slo, men nekter for at han siktet på hodene.

- Jeg ville ikke drepe, sier tiltalte.

Erstatningskrav

De rettsoppnevnte psykiaterne har fulgt rettssaken og tok også ordet etter at det siste vitnet hadde forklart seg i saken. Her fremgikk det at det kan tenkes, slik psykiaterne ser det, at tiltalte fremdeles er psykotisk.

Tiltalte selv mener at det er flere feil i de sakkyndiges rapport.

35-åringens forsvarer, advokat Ørjan Eskeland i Advokatfirmaet Torstrup, la i sin sluttprosedyre ned påstand om at klienten må frifinnes for drapsforsøk og at han må frifinnes for kravet om overføring til tvungent psykisk helsevern.

LES OGSÅ: Han ventet i seks år på dom etter rekordbeslag

Advokat Helene Haugland i Advokatfirmaet Bull Årstad, som er de to fornærmede kvinnenes bistandsadvokat, la ned påstand om at tiltalte dømmes til å betale kvinnene oppreisningserstatning på henholdsvis 200.000 kroner og 100.000 kroner.