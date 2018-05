Forsand-politikere: Fylket trenerer Høgsfjord-ferja

Fem rederier har søkt om konsesjon for privat ferjedrift på strekningen Oanes-Lauvvik på Høgsfjorden. Fylkeskommunen er konsesjonsmyndighet. Saken skulle behandles sist høst, men fylkespolitikerne utsatte saken. Forsand-flertallet er irritert over at den ennå ikke er tatt opp. Uten privatferje vil Nye Sandnes ikke ha en internforbindelse når Ryfast åpner i 2019.

Trond Haukelid tok på vegne av Høyre og Bygdalista opp privatferja i en interpellasjon i kommunestyret onsdag 9. mai.

– Fylkespolitikerne har trenert saken lenge. Det er viktig å få en avklaring så fort som mulig, sa Haukelid.

Tora-Liv Thorsen (Sp) kritiserte ordbruken.

– Å si at fylkesnivå har trenert saka er lite taktisk ordbruk til noen vi vil ha respekt fra. De sitter med makt og ansvar i en veldig vanskelig sak, sa hun.

Reidar Thu i Samlingslista lyttet ikke til rådet.

– Det fylket har gjort er ren trenering. Innstillingen fra fylkesrådmannen kom i fjor høst. Da kom det vikarierende argumenter om Ryfast-økonomien, noe som ikke har noe med denne konsesjonssaken å gjøre. Den kritikken må de bare få. Det er trenering, sa Thu.

Under hånden har Forsand Sp og KrF fått signaler fra sine folk på fylket at de må velge hva de vil satse på: Høgsfjord-ferja eller tunnel Espedal-Frafjord. Derfor dreide debatten seg inn på dette:

– Det mest varige er tunnelen Espedal-Frafjord. Vi er ikke negative til ferja, men ser ikke noe poeng i å diskutere dette ytterligere. Fylket vet vi vil ha ferja. Kommunestyret har bedt ordfører om å jobbe for å opprettholde ferja, og vi er sikre på at ordfører gjør alt som står i hans makt, sa Guro Heggemsnes Fløysvik (KrF).

Senterpartiet og KrF, som sammen har 7 av 17 kommunestyrerepresentanter, stemte for at det ikke skulle gjøres et nytt vedtak.

Roar Larsen i Arbeiderpartiet satte fram forslaget som til slutt fikk flertall (se faktaboks).

– Ryfast åpner neste år. Skal vi ha noe er det ferje. Tunnel Espedal-Frafjord ligger fram i tid. Det er viktig å at ferja går når Ryfast åpner, så folk ikke endrer reisemønster. For det blir vanskelig for ei ferje å starte opp seinere, sa Larsen, som opplyste at han hadde diskutert forslaget med Sandnes Ap.

Paul Løland (Sp) spådde at fylket kommer til å sette ferje opp mot Espedal-Frafjord. Han advarte mot å presse fylket, fordi det ikke vil bringe noe godt med seg.