Naboene i Tananger krever omkamp om gassanlegg

Pål Christensen

Tanangerlista, Arbeiderpartiet og Senterpartiet inviterte beboerne i Risavika, nødetatene og andre engasjerte til et folkemøte tirsdags kveld på Tananger ungdomskole.

Bakgrunnen er at utvalget for plan og miljø i Sola kommune godkjente planene for bygging av et nytt tankanlegg i Risavika i forrige uke. Utbygger er selskapet ST1, som blant annet driver Shellstasjonene i Norge.

– Beboerne i området er bekymret over sikkerheten med tankanlegget, og jeg mener det er mangel på dokumenter og saksbehandlingsfeil som de tre mindretalls partiene kan bruke for å stoppe eller utsette vedtaket på torsdag, sier Sigve Martin Mæland til Aftenbladet.

Mæland er initiativtaker bak folkemøtet tirsdag kveld.

Risikoen

Jan Erik Vinnem, professor ved NTNU, som også har doktorgrad i sikkerhetsstyring, deltok gjennom en Skype-samtale på møtet.

Tidligere har han uttalt seg kritisk til etableringen av LNG-anlegget som allerede er i Risavika. Nå var Vinnem mer nyansert.

– Det er tydelig at kommunen har lært mye fra LNG saken for 10 år siden, og det skal ha vært gjort en grundig risikoanalyse, sier Vinnem.

Han mener likevel at beslutningsgrunnlaget er for tynt og at sikkerheten for tredjeperson (nabolaget, red.anm) ikke er vurdert grundig nok.

Hvor skal det stå?

Det har lenge vært en debatt om hvor tankanlegget skal ligge.

ST1 ønsker tankanlegget skal komme på kaien utendørs i Risavika, der det eksisterende tankanlegget allerede ligger. Samtidig ønsker de ikke å stenge ned fjellhallen, men bruke den som lager.

Shell, som som var tidligere eier, og ST1 mener det er best økonomisk om tankanlegget blir der det er i dag.

Fylkesmannen

Fylkesmannen ønsker derimot å få tankene inn i hallen. Det ble opprinnelig fremmet innsigelse av planen til Fylkesmannen, og han mente blant annet at det var for risikabelt å flytte tankene utendørs, men innsigelsen er senere blitt trukket.

Siv-Len Strandskog, politiker i AP, sier det bør stilles spørsmål om hvorvidt kravene for å trekke innsigelsen til Fylkesmannen er møtt.

– Vi sier ikke nei til et tankanlegg, men vi mener ikke at vi har all den informasjonen vi trenger for å kunne si at risikoen er akseptabel, sier Siv-Len Strandskog, politiker i AP.

– Vi ønsker å sende saken tilbake, sier hun.