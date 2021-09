Nå skal flate Jæren løftes fram som ny attraksjon for kraftturisme

Terje Jakobsen på laksefiske i sin hage, den tidligere maskinistboligen til Fotland kraftstasjon. Stasjonen, bak til høyre, ble åpnet i 1915 og var i drift helt fram til 1972. Nå skal den inngå i en ny reiselivssatsing for to fylker.

Stavanger og Time er ikke akkurat kjent for kraftverk. Men nå skal by og land sammen vise vei for «opplevelser i det vestnorske kraftlandskapet».

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden