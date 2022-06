Harald Birkevold blir politisk redaktør i Aftenbladet

Harald Birkevold er ansatt som politisk redaktør i Aftenbladet, og tiltrer 1.august.

Harald Birkevold

– Harald er kunnskapsrik, analytisk og helt i norgestoppen hva angår formuleringsevne skriftlig og muntlig. Jeg er trygg på at han vil representere Aftenbladet på aller beste måte i lokal, regional og nasjonal debatt, sier sjefredaktør Kjersti Sortland.

Birkevold har siden påske vært konstituert som debattredaktør.

– Det har vært en grundig prosess bak valget. I den prosessen har Harald vist sterk motivasjon for ledelse av vår meningsjournalistikk og vilje til å ta ansvar som del av redaksjonsledelsen. Stillingen har vært utlyst eksternt, og det er ekstra fint når det viser seg at beste kandidat var å finne i eget hus, sier Sortland.

Birkevold sier følgende om utnevnelsen:

– Visjonen er å styrke Aftenbladet som den viktigste flaten for meningsjournalistikk i vår region, med nasjonalt gjennomslag der vi skal være best: Energi, grønn omstilling, landbruk og matproduksjon. Men også være nær folk, i hverdag, jobb og fritid.

– Jeg ser fram til å jobbe med motiverte og flinke kolleger. Og jeg ser fram til å møte folk utenfor redaksjonens vegger, slik at vi kan være en avis der samfunnet diskuterer med seg selv. Det er en helt grunnleggende forutsetning for et velfungerende demokrati. Ytringsfrihet er noe av det viktigste vi har, og når den innskrenkes er det alltid de svakeste som taper på det.