Ingen koronapass på Nord-Jæren i denne omgang

Ordførerne på Nord-Jæren mener det er for tidlig å innføre koronapass, men vil ta en ny diskusjon neste uke. De innfører ingen lokale koronatiltak nå.

– Det er ikke grunn for å innføre lokale tiltak i form av anbefalinger eller påbud. Men vi følger smittesituasjonen nøye, sier Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun kort tid etter ordførermøtet mellom ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg tirsdag morgen.

Blant temaene ordførerne diskuterte, var bruk av koronapass.

– Vi drøftet dette, men regjeringen har ikke utarbeidet forskriften ennå. Vi avventer situasjonen og håper ikke at vi kommer i en situasjon der koronapass blir nødvendig, sier hun.

– Vi innfører ikke koronapass nå, men skal ha en ny diskusjon neste uke. I mellomtiden jobber vi for å forberede en eventuell innføring av koronapass, men vi er ikke der nå, sier Stanley Wirak like etter møte med de tre andre ordførerne på Nord-Jæren.

– Vi må være sikre på at koronapass er det riktige tiltaket dersom det blir aktuelt og derfor ber vi nå om en faglig vurdering av et slikt tiltak, sier Wirak.

Han ber nok en gang folk om å vaksinere seg.

– Vi kommer til å kontakte alle som ikke er vaksinert via e-post, sms eller brev personlig for å forklare dem hvor enkelt det er å vaksinere seg.

– Kan dette legge for mye press når vaksinering er frivillig?

– Nei, vi er ikke redde for å legge press. Vi skal bare få frem hvor viktig det er med vaksine og at det er til det beste for alle, sier Wirak.

Tom Henning Slethei (Frp), ordfører i Sola, forteller at Sola kommune har ringt et utvalg av innbyggerne som ikke har vaksinert seg ennå, for å få et bilde av årsaken og for å oppfordre flere til å vaksinerer seg.

– Det er fullt trøkk på vaksinering ennå, og vi jobber hver dag for at enda flere skal vaksinere seg.

Innsatsen har gitt resultater blant annet i form av at kommunen har funnet ut at flere av innbyggere med utenlandsk bakgrunn har sagt at de har vaksinert seg i hjemlandet, uten at dette er fanget opp i statistikken i Norge.

– Om lag 8 prosent av den voksne befolkningen har ikke vaksinert seg. Men gruppen er ikke homogen. Noen er vaksinemotstandere, noen har spørsmål, mens andre har tenkt at pandemien er over. Andre har ikke tatt stilling. Vi kommer aldri til å få 100 prosent dekning, men vi jobber med å sjekke og spørre for å få vaksinegraden opp. Pluss minus 50 prosent av dem som er smittet blant voksne, er ikke-vaksinerte. Derfor må mantraet fortsatt være å holde seg hjemme når man er sjuk, sier Slethei.

– Skal dere ringe alle som ikke har vaksinert seg?

– Vi gir ikke detaljer om hvordan vi jobber, dette blir løpende vurderinger som vi vil gjøre sammen med nabokommunene.

