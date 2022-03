Lokal aktør inspirerer politikerne - ønsker flere e-sport-sentere i Norge

Haven Esport i Stavanger ble trukket fram som et eksempel til etterfølgelse, da Stortinget tirsdag stemte for å legge bedre til rette for e-sport i Norge.

Margret Hagerup (f.v), Turid Kristensen, Ruben Eggebø og Aleksander Stokkebø under forrige ukes besøk på Haven Esport i Stavanger. Eggebø er grunnlegger av senteret.

Thommas Husevik Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Høyre-trioen Margret Hagerup, Aleksander Stokkebø og Turid Kristensen fikk tirsdag gjennomslag i Stortinget for et forslag om å gi e-sport enda bedre rammer og oppfølging i Norge.

– Vi er veldig glad for at forslaget vårt nå får flertall. Det betyr mye først og fremst for at barn og unge som driver med gaming og e-sport kan få gode møteplasser og de samme mulighetene som barn og unge som driver med mer tradisjonelle fritidsaktivitetene.

Fredag i forrige uke var Høyre-politikerne til stede på Haven Esport i Stavanger, hvor de ble tilbudt et innblikk i hvordan senteret brukes for å aktivt skape en sosial plattform.

Forslaget lyder som følger:

Stortinget ber regjeringen følge opp veiledningen – møteplasser for dataspill og datakultur – og vurdere hvordan man ytterligere kan bidra til å gjøre det enklere for kommune og andre som ønsker å utvikle attraktive, tilgjengelige og inkluderende møteplasser der barn og ungdom som er interesserte i datakultur, opplever å bli sett og kan føle seg trygge.

Høyre-politikerne fikk prøve ut spillstasjonene på Haven. Ruben Eggebø viste delegasjonen rundt på esport-senteret.

– Inspirerende

I innspillet sitt til nasjonalforsamlingen trekkes det fram hvordan e-sport nå regnes som verdens fjerde største sport, og at det gjennom 2020 var anslått at så mange som 495 millioner mennesker så på sporten.

Ett tall som øker for hvert år.

– Utbredelsen av e-sport har virkelig skutt fart de siste årene, både i antall utøvere og publikum. Tenk på alle de mulighetene det gir, sier en samstemt Høyre-trio.

Uttalelsene kommer etter besøket hos Haven i forrige uke.

Senteret som åpnet dørene i Innovasjonsparken i november 2021, rommer en hel rekke spillstasjoner, simulatorer og andre fasiliteter som skal til for å drive med e-sport og gaming.

Nå trekkes det fram som en suksess og et eksempel til etterfølgelse, av Høyre-politikerne.

– Det er inspirerende at Haven har et så bredt samarbeid med andre aktører i samfunnet, som skole, idrettslag, bedrifter og Nav. Dette gjør at flere får dra nytte av gaming og e-sport, kompetansen og kunnskapen, og det kan også bidra til mer inkludering både sosialt og til arbeidslivet.

Vi ble med inn da senteret åpnet i november 2021:

Flere e-sport-forslag fra opposisjonspartiene

Høyre, sammen med blant FrP og venstre, oppgir å ha fremmet en rekke ulike forslag knyttet til e-sport, uten å ha oppnådd flertall.

Disse dreier seg blant annet om at:

Regjeringen må utarbeide en nasjonal strategi for e-sport.

Regjeringen må åpne for å gi støtte til initiativer for internasjonale esportarrangementer i Norge.

Det må legges til rette for smart bruk av dataspillbasert undervisning i skolen.

Det må legges til rette for at flere elever i videregående skole kan velge e-sport på lik linje med andre toppidrettslinjer.

Regjeringen må innføre et regelverk for lotterimekanismer i dataspill i Norge, eventuelt vurdere et forbud mot dette. (Kun Høyre og Venstre)

Trekker fram lokale skoler

Nå har imidlertid Høyre fått gjennomslag for et forslag de selv mener kommer til å bli viktig for barn og unge:

– Gaming og e-sport har også stor overføringsverdi til andre deler av samfunnet. Vi ser hvordan mange skoler i Rogaland, enten det er Vardaheia på Jæren eller Revheim i Stavanger, har tatt i bruk dataspillbasert pedagogikk i undervisningen. Det bør flere gjøre. Dette er bra for alle, og kanskje ekstra viktig for de som trenger andre måter å lære på, sier stortingsrepresentant Margret Hagerup (H).

Også konkurranseaspektet, og det faktum at e-sport avler fram profiler, er noe vi må omfavne, sier idrettspolitisk talspersoner for Høyre, Turid Kristensen:

– Gaming er en fantastisk fritidsinteresse og e-sport er utrolig spennende og morsomt å følge. Vi håper derfor at flere får øynene opp for det, og at gaming og e-sport nå får den støtten og anerkjennelse de fortjener. Nå må vi heie på Nyhrox og andre forbilder innen e-sport akkurat som vi gjør med Johaug og Haaland, sier hun.