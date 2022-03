Slik reagerer folk fra Bjørheimsbygd på Hadias avgang

Hadia Tajik har innrømmet feil og feilvurderinger knyttet til pendlerbolig og skattespørsmål.

– Veldig dumt for Bjørheimsbygd, for Strand, for Rogaland, sier Ove Dahle om Hadia Tajik, som trekker seg som nestleder for Arbeiderpartiet.

