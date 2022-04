Planlegger du utenlandstur? Dette må du tenke på.

Om du har sagt opp forsikringen eller passet har støvet ned, bør du brette opp ermene.

Stadig flere kjenner at det kribler i reisefoten. Like før helgen meldte SAS at de øker sommerrutene for å møte etterspørselen.

Selv om vi ennå ikke er tilbake til nivåene som før pandemien, er det langt større pågang enn på samme tid i fjor og 2020.

Det forteller pressesjef i SAS John Eckhoff.

– Det er mange som skal feriere i Norge og det er svært mange som vil til varmere strøk, sier Eckhoff.

Det er imidlertid noen ting som kan være lurt å tenke på før du reiser.

1 Sjekk regler og råd Utenriksdepartementet anbefaler at alle som planlegger å reise til utlandet følger med på UDs reiseråd og reiseinformasjon. – I tillegg oppfordrer vi reisende til å registrere seg på reiseregistrering.no eller i appen Reiseklar. Det gir UD muligheten til å sende informasjon til den reisende på SMS eller e-post ved behov, skriver kommunikasjonsrådgiver Ragnhild Simenstad i en e-post. I begynnelsen av februar ble det innført nye regler for hva som gir gyldig koronapass i EU (se faktaboks). Simenstad påpeker at flere steder fortsatt har innreiserestriksjoner og smitteverntiltak i forbindelse med pandemien. – Vi anbefaler at reisende gjør seg kjent med innreisevilkår og status for pandemien der de planlegger å reise. Fakta Nye regler for koronapass i EU 1. februar endret EU reglene for hva som gir gyldig koronasertifikat. Her er de viktigste endringene: Har det gått mer enn 270 dager (cirka 9 måneder) siden du ble koronavaksinert? I så fall må du dokumentere at du har fått en oppfriskningsdose.

Om du har hatt covid-19 i løpet av det siste halvåret (180 dager), slipper du å dokumentere oppfriskningsdose. Det forutsetter imidlertid at du har tatt en PCR-test som har blitt registrert.

Et gyldig koronasertifikat viser at du har tatt 3 av 3, eventuelt 4 av 4, vaksinedoser. For dem som har tatt éndosevaksine, skal det stå «2 av 1» i sertifikatet (vaksine + oppfriskningsdose).

Det vil gå frem av sertifikatet om man har gjennomgått covid-19.

Ulike land har ulike regler for om det kreves koronasertifikat for barn. Sjekk alltid hva som gjelder i det landet du skal reise til.

2 Kontroller passet Kommunikasjonssjef i Gjensidige Arne Voll oppfordrer reisende til å sjekke passene sine. – Mange har nok hatt passet i skuffen en stund nå, sjekk ditt eget og barnas pass, husk at barns ikke varer så lenge, sier kommunikasjonssjefen. Her gjelder det å være ute i god tid. Etterslepet på pass er stort, og køene inn mot sommeren er lange over hele landet. Du kan imidlertid reise til EU, EØS og Schengen uten pass, om du har et nasjonalt ID-kort med reiserett. Les mer om det her.

3 Husk reiseforsikring Voll råder også reisende til å ha reiseforsikringen i orden. – Noen har kanskje sagt opp reiseforsikringen under pandemien for spare penger, og har helt glemt at de har sagt den opp for et år eller to siden, sier han. Om man er uheldig i utlandet, kan dette bli dyrt. Voll viser til at det eksempelvis kan koste mange tusenlapper bare å gå til legen i enkelte land. Også UD anbefaler alle reisende å ha tilstrekkelig reiseforsikring, sier kommunikasjonsrådgiver Ragnhild Simenstad. – For reiser innenfor EØS-området og Sveits anbefaler vi også å ha med europeisk helsetrygdkort, påpeker hun.

4 Beregn nok tid Kommunikasjonsdirektør Andreas Bibow Handeland i If og Europeiske Reiseforsikring sier til NTB at folk ikke er vant til at ting tar lengre tid enn før. – De er ikke forberedt på at ting ikke går like raskt på flyplassen som de er vant til, blant annet fordi alle skal fremvise dokumentasjon og eventuelt koronapass, sier Handeland. Han påpeker at flere flyselskaper anbefaler oppmøte rundt to timer før avgang. – Beregner man god nok tid i henhold til anbefalingene, hjelper forsikringsselskapet til ved en forsinkelse, men har man selv lagt inn for lite tid, kan man ikke regne med å få erstatning, sier Handeland til nyhetsbyrået.