Atle Berge og Ølen Betong: Fortsetter kampen mot E-tjenestene og PST i lagmannsretten

Atle Berge tapte mot staten i Oslo tingrett. Mandag starter ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Atle Berge ble pågrepet og forhørt av russisk sikkerhetspoliti og anklaget for å være spion. Han gikk til sak mot staten for å få erstatning for betydelige tap som selskapet hans, Ølen Betong, har hatt etter han ble utestengt fra Russland.

Nå nettopp