FHI vil trolig ikke anbefale ny vaksinedose til dem under 45 år

FHI vil trolig ikke anbefale at friske under 45 år skal ta en ny oppfriskningsdose. På sikt regner de med at kun de eldste vil få tilbud om årlig vaksine.

Friske under 45 år er trolig ferdige med koronavaksineringen.

– Sånn det ser ut nå, vil det ikke bli anbefalt flere doser for friske folk under 45 år, men dette vurderer vi fortløpende etter den kunnskapen vi har om epidemien og vaksinen, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) til TV 2.

Onsdag denne uken sa avdelingsdirektør Are Stuwitz Berg i FHI til NTB at de regner med å komme med nye anbefalinger rett etter sommeren om hva som skal skje med vaksineringen til høsten.

I et brev sendt til kommunene tidligere denne måneden skrev FHI at det mest sannsynlige scenarioet nå er at kommunene vil bli bedt om å tilby en ny dose til aldersgruppen 65 år og eldre og enkelte andre risikogrupper til høsten.

For friske i aldersgruppen mellom 45 og 65 år er anbefalingen nå tre vaksinedoser. Aavitsland sier til TV 2 at FHI er usikre på om det blir nødvendig med en fjerde dose til disse i høst.

– Det mest sannsynlige på noe sikt er at de eldste vil få tilbud om årlig vaksine, mens yngre personer kan klare seg uten. Det avhenger imidlertid av hvor langvarig effekten viser seg å være og hvilke virusvarianter som vil spre seg de neste årene, sier han.