Barneombudet krever raskt helseplan for de sykeste barnevernsbarna

Barneombudet ber Barne- og familiedepartementet om å sørge for at helsetjenestene tar ansvar for barn i barnevernet som trenger omfattende psykisk helsehjelp.

Barneombud Inga Bejer Engh har fått nok av prosjekter og rapporter – nå må det handles for å sikre at de sykeste barnevernsbarna får helsehjelp. Arkivfoto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi trenger ikke flere pilotprosjekter og rapporter. Vi må handle nå og sikre at de sykeste barnevernsbarna får helsehjelp, sier barneombud Inga Bejer Engh til Aftenposten.

Hun peker på at psykisk syke unge havner som kasteballer mellom ulike leger og psykologer.

Problemet er todelt. Slik det er nå tar barnevernet ansvar for barn som skulle vært helsetjenestens ansvar. Når andre tjenester bygges ned, sluses barn inn i barnevernstjenesten.

I tillegg kommer barna som er barnevernets ansvar, men som også trenger psykisk helsehjelp. De får ikke god nok behandling i dag, skriver avisen.

Det er i rapporten «De tror vi er shitkids» – som handler om barn på barnevernsinstitusjoner – at barneombudet kommer med anbefalingen om at helsetjenesten må ta ansvar.

Rapporten kom ut i 2020, og i april møtte barneombudet barne- og familieminister Kjersti Toppe for å finne ut hvordan rapporten er fulgt opp.

Svaret var at Bufdir har fått oppdraget med å følge opp og at de skal være ferdig med sin analyse i løpet av 2022.

Engh mener det har gått for lang tid.

– Vi er også opptatt av at tiltak skal være kunnskapsbasert. Men på et eller annet tidspunkt har vi nok kunnskap. Nå er det på tide at vi handler på grunnlag av den kunnskapen vi allerede har innhentet, sier hun.