Renoveringsobjekt solgt 4,2 millioner over takst

26 meter strandlinje, naust, sandstrand, molo og brygge førte til budkrig.

Runnane 9 på Jørpeland er en vestvendt tomt på nesten 2 mål som går helt ned til sjøen.

Tor Inge Jøssang Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Prisantydningen for eiendommen var 7 millioner kroner, men da budrunden var ferdig var siste bud 11,2 millioner kroner. Etter det Aftenbladet erfarer er kjøperen bosatt i Stavanger kommune.

– Prisrekord i Strand. Jeg vet iallfall ikke om noe høyere og kan ikke forstå annet enn at det er prisrekord for boligeiendommer, sier Terje Krumsvik, Avdelingsleder EiendomsMegler 1 - avdeling Ryfylke.

Boligen og naustet er av eldre dato og må vurderes som renoveringsobjekt. Den 89 år gamle kvinnen som selger eigedommen har bodd i huset siden det ble bygd i 1959.

Eiendommen har en svært attraktiv beliggenhet på Tungland. Her har er det gode solforhold og utsikt i et veletablert og rolig boligfelt, bare en kort gåtur til Jørpeland sentrum og med fine turområder like i nærheten.

– Men 4,2 millioner over takst?

– Dette viser at Strand kommune er en attraktiv plass å bo. Prisene er på vei opp og markedet er bra om dagen. Omløpstiden er kort. De eiendommene som er attraktive går høyt i pris. Og mest attraktive er alle eiendommer med strandlinje. Denne delen av Jørpeland er et populært sted å bo, sier eiendomsmegler Terje Krumsvik, som selv bor i nabolaget.

Han peker også på at Ryfast har endret livet i Søre Ryfylke. Det er lett tilgjengelig og reisetiden til Stavanger-regionen er kort.

– Det er i tillegg mange, mange kvaliteter med vår kommune. Vi har fått - og i ferd med å bygge - tipp topp skoler, ny flerbrukshall og kan by på fantastiske turområder. Det er mange utenbygds som drar fram dette når de kommer på visning, sier Terje Krumsvik.

Den 89 år gamle kvinnen som selger eigedommen har bodd i huset siden det ble bygd i 1959.