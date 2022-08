Våknet opp til Tesla uten hjul i Århus

En avslappende helgetur til Århus tok en frustrerende vending for Jan Arne Wold og hans kone da tyver stjal alle bilhjulene deres mens bilen stor parkert.

Slik fant Jan Arne Wold fra Nærbø bilen sin da han kom ut fra hotellet i Århus lørdag morgen – stående på Leca-blokker uten hjul.

– Bilen sto parkert på en parkeringsplass like utenfor hotellet. Vi ble helt sjokkert da vi så at den sto der på blokker, men uten hjul, sier Wold til Aftenbladet på telefon fra Århus.

Hele dagen har ekteparet nå brukt på å snakke med forsikringsselskap, politi og bilberging.

– I resepsjonen fortalte de at slike tyverier har skjedd hyppig i hele Danmark i sommer. Det er uansett ikke tvil om at profesjonelle står bak. De har dekket til overvåkingskameraer i hele området, sier Wold.

Bilbergingen som kom hadde ikke fått beskjed om at bilen sto der uten hjul, og da var det ikke så mye de kunne gjøre.

Vil ha med bilen hjem

Planen var å tilbringe helgen i Århus, og så dra hjem igjen på søndag.

– Men helgen er jo helt ødelagt, sier Wold.

– Forsikringsselskapet kunne fått oss hjem, men jeg vil bli her til vi har fått nye hjul. Jeg trenger nemlig bilen i jobben sier Wold.

Han fikk kontakt med en dansk mann, som har forsøkt å skaffe ham nye dekk.

– Tesla er ikke så vanlig i Danmark som i Norge, så foreløpig har vi ikke lykkes. Men vi får muligens komme inn i en Tesla-butikk i morgen og kjøpt nye hjul, selv om det er søndag. Går ikke det, blir vi til mandag, sier Wold.

Hjulene hans var en tilleggsbestilling, så han må ha samme type hjul igjen.

– Jeg tipper at hjulene selges videre med stor fortjeneste, sier han.

Noen bilmerker går igjen

Tidligere i sommer fortalte vi om et liknende tilfelle, som skjedde i Aalborg.

Da ble to norske biler ribbet for hjulene sine samtidig. Den en parkert utendørs, den andre i et parkeringshus. Den ene en Tesla, den andre en Porsche.

Det danske bilmagasinet Pro-Street har også omtalt fenomenet. I København har særlig Mercedes-Benz vært utsatt for samme type hjultyveri.

Dessverre er det heller ikke så mye en kan gjøre for å beskytte seg mot hjultyveriene.

Å vri fordekkene kan gjøre det vanskeligere, men ikke umulig å stjele hjulene. Det samme gjelder såkalte låsebolter.

