40 millioner til nye sykkelveier

Flertallspartiene i Stavanger gasser opp sykkelsatsingen i byen med 10 millioner hvert år fram til 2025.

Kannikgata bygges for tiden om til sykkelprioritert gata. Syklistene loves bedre tider i Kannik på skiltet i bakgrunnen. Flertallspartiene, her representert ved Daria Maria Szymaiuk (MDG), Sara Mauland (R) og Paal Kloster (SV), setter nå av 40 friske millioner til sykkelveier rundt i byen.

Stein Halvor Jupskås Journalist

– Samarbeidspartiene vil ha fortgang i utbygging av mer sykkelveier over hele kommunen. Vi legger derfor inn nye 40 millioner i perioden med mål om minst 50 kilometer mer sykkelvei. Stavanger er allerede en god sykkelby, men nå skal den bli enda bedre - vi vil gjøre det tryggere og enklere å sykle i hele Stavanger, sier Daria Maria Szymaniuk (MDG).

Kommunedirektøren allerede lagt inn 80 mill i perioden til oppfølging av sykkelstrategien.

– Dette er midler til utbedring av eksisterende sykkelveier, og omfatter om lag 20 kilometer. Vi er allerede en god sykkelby, men nå skal den bli enda bedre. Å øke målet til 50 kilometer sykkelvei er en viktig investering både rettet mot klimautslipp og for at flere lar bilen stå, men også i folkehelse og at vi holder oss friskere lenger, legger hun til.

Langt fram

– Den statlig finansierte sykkelstamveien har en prislapp på 110.000 kroner per meter. En normal gang og sykkelvei koster anslagsvis 50.000 kroner per meter. 10 millioner holder ikke til mer enn 200 meter sykkelvei. Med den takten dere foreslår vil det ta 150 år å nå målet?

– Dette er bare en begynnelse. Vi må starte et sted. Vi må få ansatt folk i kommunen som kan få reguleringsplanene på plass. Så skal vi sørge for penger til selve byggingen når kostnadskalkylene er på plass, sier Szymaniuk.

Finmasket nett

Sara Mauland (Rødt) mener også at sykkelsatsingen er reell.

– Vi vil at flere skal bruke sykkel på korte hverdagsreiser. Sykling er klimavennlig, gir lite støy, krever liten plass og er bra for helsa. Vi har allerede har et mildt klima og relativt korte avstander her i distriktet. Den siste brikken må på plass, nemlig gode og trygge sykkelveier, sier Mauland.

Paal Kloster (SV) er opptatt av å rekruttere nye hverdagssyklister.

– Et eget finmasket nettverk av sykkelveier er det som trengs for at sykling skal være et trygt og naturlig valg for alle. Men selv om stadig flere sykler, er det fortsatt for dårlig tilrettelagt for sykling mange steder, og mange velger derfor bort sykkelen. Vår løsning er å skape et bedre transportalternativ enn privatbilen. Dette krever mer sykkelvei og økt drift og vedlikehold av sykkelveinettet, sier Kloster.

– På Tasta er det stor bekymring for økt biltrafikk på grunn av omlegging av E39. Samtidig har kommunedelen ikke på langt nær god nok sykkelvei innover forbi Byhaugen. Hva kan gjøres for å løse floken?

– Med tanke på kommende investeringer for å få på plass et bedre sykkelveitilbud kan det være aktuelt å prioritere Tasta for dette, sier Kloster, som ellers viser til uttalelsen fra ordfører Kari Nessa Nordtun om at kommunen vil ha avbøtende tiltak for å sikre at bydelen ikke rammes for hardt av trafikkøkningen når Gabbas-krysset forsvinner.

Helheten på bordet

Både SV, Rødt og MDG er med i flertallskoalisjonen i Stavanger-politikken sammen med Ap, FNB og Sp.

Flertallet har de siste par ukene har lekket utvalgte godbiter fra sitt fellesbudsjett, både om lettelser i eiendomsskatt, satsing på skole og eldreomsorg.

Helheten i flertallspartienes endringer i forhold til kommunedirektørens budsjettforslag legges fram på en pressekonferanse torsdag.