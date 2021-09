Slik blir Vinterland i Sandnes: – Større enn vi hadde sett for oss

På tross av at Vinterlandet ikke ble en realitet i fjor, håper daglig leder i Sandnes sentrum Edle Kathrine Strømland at årets arrangement blir en suksess.

Forberedelsene for den store nye satsingen Vinterland på Ruten er godt i gang. Tirsdag ble det bekreftet at to millioner nye kroner fra Sandnes kommune sikrer karusell og pariserhjul til happeningen.

