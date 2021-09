Roga­land Frp biter negler – får de to eller tre inn fra Roga­land?

Kommer hun inn eller ikke? May Helen Hetland Ervik fikk først den glade beskjeden, men så snudde det. Her sammen med Roy Steffensen som er garantert plass på Stortinget de neste fire årene.

Først så det ut til at Frp fortsatt skulle få tre representanter fra Rogaland. Men rundt klokka 21.45 viste tallene at partiet mister én og møter med to på Stortinget.

