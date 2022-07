Frigir navn på omkommet turgåer

Turgåeren ble funnet omkommet i Ryfylkeheiane natt til onsdag.

Arkivbilde: En turgåer ble natt til onsdag funnet død i området ved Nilsebuvatnet på grensen mellom Hjelmeland og Sandnes i Rogaland.

Marius Wiig Holmen Journalist

Det var Atle Egeland Pedersen (59) fra Randaberg som ble funnet omkommet etter leteaksjonen ved Nilsebuvatnet, skriver politiet i en pressemelding torsdag morgen.

Den avdøde ble funnet etter en leteaksjon i området ved Nilsebuvatnet i Ryfylke.

Politiet har opprettet en undersøkelsessak for å finne årsaken til dødsfallet, og har tidligere sagt at de mistenker at det dreier seg om en ulykke.

Det var natt til onsdag at nødetatene satte i gang en leteaksjon i området ved Nilsebuvatnet på grensen mellom Hjelmeland og Sandnes.

Mannen ble meldt savnet av pårørende etter at han ikke kom hjem som avtalt.