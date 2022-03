Grønt lys fra Rødt til riving av kornsiloer: Frode Myrhol refser Mímir Kristjánsson

Frode Myrhol mener Mímir Kristjánsson burde ha vært åpen om at Rødt gikk videre med planer om å rive kornsiloer i Stavanger.

Stavanger havnesilo har ikke vært beredskapslager for korn på mange år, men vil være i drift og disponibelt som kornlager fram til ny kapasitet er på plass, ifølge Felleskjøpet Agri. Området kalles Mølleneset og kan bli en liten, ny bydel på Storhaug i Stavanger. Her arkitekt Ane S. Dahl avbildet ved siloene i mars i fjor.

Kristjánsson tok Stavanger havnesilo til Stortinget, fordi han vil ha kornberedskap – ikke «superprofitt» fra boligsalg.

Han vil bevare lagringskapasiteten i Stavanger eller bygge den opp andre steder i fylket.

Felleskjøpet Agri vil rive deler av siloanlegget på Mølleneset og bygge blant annet flere hundre boliger.

Salgsinntektene vil Felleskjøpet Agri bruke til investeringer i ny og bedre håndtering av korn og beredskap andre steder i Norge.

Felleskjøpet Agri vil rive blant annet den største siloen på Mølleneset i Østre bydel og selge unna eiendommer som kan bli til bolig-, nærings- og utearealer. Planene er nå til utredning før neste lokalpolitiske behandling.

– Populisme

Mette Vabø i Stavanger Venstre kritiserte Kristjánsson for «krigspopulisme».

– Venstre må gjerne mene at dette er «krigspopulisme», men Rødt har vært motstander av å bygge ned kornlagrene lenge før det ble krig i Europa, svarte han – uten å nevne at Rødt i Stavanger gikk videre med planer om å rive siloer i Østre bydel.

Det skjedde 2. september 2021 i et enstemmig Utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS). Her ble planene presentert først i mai 2020 og august 2021.

– Når han går ut på en populistisk måte som dette, bør han bli «arrestert» på hva Rødt selv faktisk er med på, sier Frode Myrhol, leder i UBS.

– Fører Rødt en type Stavanger-politikk på Stortinget og en annen i Stavanger?

– Jeg er ikke så opptatt av hva Rødt gjør på Stortinget, men det ville vært redelig og rimelig å nevne at Rødt stemte for å gå videre med planprogrammet. Det synes jeg man må kunne forvente fra representanter som har vært en sentral del av Stavanger-politikken. Saken pågikk mens Mímir Kristjánsson fortsatt var en sentral del av dette i Stavanger.

– Hvordan skal Rødt-støtten i fjor høst tolkes?

– Det er ikke dermed sagt at man er positive til alle detaljer i en detaljregulering, men man viser hvert fall ikke motstand når man går videre med planene. Rødt har gitt sin støtte til å jobbe videre med dette.

– Og det burde han vite selv om han personlig ikke var på dette møtet?

– Rødts gruppe i kommunestyret var bare på tre representanter, så Kristjánsson burde jo ha visst hva Rødt gjorde i denne saken, sier Myrhol.

Frode Myrhol er en av to partileder i Folkets parti FNB.

Tok permisjon

Kristjánsson mener det er to hovedinnfallsvinkler: Byutvikling og nasjonal kornberedskap.

– Mitt engasjement i denne saken er av nasjonal karakter, mens Frode Myrhol jo sier åpent at han ikke bryr seg så mye om hva som skjer på Stortinget. Det er begge deler helt forståelig, fordi vi kommer inn i saken fra hver vår kant, svarer Rødt-politikeren.

– Det kan godt gi mening for lokalpolitikere her i byen å ønske seg lekeplasser, leiligheter og badebrygger der det i dag står kornsiloer, mens det for oss, som er nasjonale politikere, er viktigst å bevare matsikkerheten. Derfor er også mitt kritiske spørsmål i saken rettet mot statsråden, ikke mot utvalg for by og samfunnsutvikling i Stavanger. Og jeg krever ikke først og fremst at siloen må forbli, men at den ikke må rives før staten bringer andre alternativer på bane, fortsetter han.

Kristjánsson tok permisjon 1. mars i fjor fra gruppelederjobben i Rødt for å drive valgkamp. Han ble valgt inn på Stortinget i september og tok sete i oktober.

– Jeg hadde verken mandat eller krefter til å følge med på hva som skjedde i utvalg jeg ikke selv satt i. Og elleve dager før stortingsvalget var jeg såpass i ørska at de sikkert kunne ha stemt for å bygge kornlager i Domkirken uten at jeg fikk det med meg sånn umiddelbart. Men selv hadde jeg nok stemt mot disse planene om det var jeg som satt i utvalget, avslutter han.

Her ser du de forskjellige byggene som står på området nå. Møllebygget og siloene B og C planlegges gjenbrukt i en eller annen form. Ifølge Felleskjøpet Agri er siloanlegget viktig i den norske kornkjeden, men ligger ugunstig til «fordi 80 prosent av kornproduksjonen i Norge er på Østlandet.»

Liker planene

Nå venter Myrhol på å få en konsekvensutredning før førstegangs reguleringsbehandling.

– Vi får dette på bordet i mai/juni. Det kommer en utvidet risiko- og sårbarhetsanalyse som ser på beredskap. Alle spørsmål om beredskap blir besvart ut.

– Kan det settes punktum for et stort beredskapslager i Stavanger?

– Det er ikke veldig hensiktsmessig med betydelig kornberedskap der korn ikke produseres. Dette er et tett bebodd boligområde, og det må finnes bedre plasseringer både ut fra sikkerhet, logistikk, transport og økonomi. Dette fungerer ikke som beredskapslager i dag. Det er et kornlager, og Felleskjøpet Agri vil flytte lagrene nærmere der kornet faktisk produseres på Østlandet og Trøndelag. Det er også vedlikeholdsetterslep og store kostnader forbundet med omgjøring til kornberedskapslager. Salgsinntekter kan gå til å finansiere oppbygging av kapasitet andre plasser i Norge, sier Myrhol.

– En bør kanskje slutte å bygge ned matjord der korn faktisk produseres. Det er nok der utfordringen ligger primært.

– Hva synes du om omformingsplanene?

– Veldig spennende. Dette er et godt, sentrumsnært og supplerende byutviklingsprosjekt som videreutvikler Stavanger Øst, sier Myrhol.

Han peker på gode muligheter for å ta grep om planene i de neste rundene.

– Når kan eventuelt de første studentene flytte inn?

– Det tør jeg ikke svare på, men det kan få godkjennelse i løpet av 2023, sier Myrhol i Folkets parti.