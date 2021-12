Rømte til Tunisia med babydatter for å unnslippe barnevernet. Nå er Sandnes-kvinnen dømt

Her, i kvinnefengselet i byen Manouba nordøst i Tyrkia, satt den 37 år gamle kvinnen fra Sandnes og hennes halvannet år gamle datter fengslet i to måneder. Nå har kvinnen fått sin dom i Norge.

Skjerpende at barnevernet i drøyt to år ble forhindret i å oppfylle sin plikt til å ivareta barnets beste i en periode på to år.

