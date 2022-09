Strømprisfesten til familien Kuvåssæter er over. Nå er det på med ullsokker og av med varmekabler

De har dusjet to ganger daglig og labbet rundt på varme gulv. Men nå er det slutt. Til høsten blir det kalde gulv, ullsokker og kortere dusjer. – Jeg prøver å holde dusjen under fem minutter, sier stordusjer Even Kuvåssæter (14).

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden