Stanley Wirak: – Vi kan ikke bare bruke bompengene på kollektivsatsing

Stanley Wirak, ordfører i Sandnes.

Ordfører Stanley Wirak tilbakeviser at han utelukkende skylder på Stortinget når han peker på at det har vedtatt urealistiske rammer for inntektene i Bymiljøpakken, og viser til at inntektsprognosene var kvalitetssikret av departementet.

