Lagt vekk i 2013, nå er Karmøy-mannen Tina-mistenkt

Krimteknikere fra Kripos jobber med å sikre spor ved Bore kirke hvor Tina Jørgensen (20) ble funnet høsten 2000. Nå er en mann tidlig i 50-årene mistenkt for drapet. Han er også siktet for drapet på Birgitte Tengs fem år tidligere.

«Det er fortiden min som gjør at jeg trekkes inn i disse sakene. Jeg vet at mange snakker dritt om meg, men jeg prøver å heve meg over det.»

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden