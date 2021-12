Snøen laver ned i Sirdal

Drømmer du om hvit jul? Dra til Sirdal!

Slik ser det ut ved innkjørselen til Tjørhomfjellet lille julaften. Det snær tett

Torsdag morgen våknet folk i Sirdal til et skikkelig julekortmotiv utenfor vinduene.

– Det har kommet seks centimeter snø, og det snør fremdeles tett. Det er nydelig ute - her blir det virkelig hvit jul, sier Aftenbladets journalist Geir Sveen, som har reist på førjulstur til Sirdal, i 10-tiden lille julaften.

Ifølge Værmeldingstjeneste Yr skal det fortsette å snø til langt utpå ettermiddagen. Temperaturene er på vei nedover, i kveld skal det bli 10 minusgrader.

Og denne gang ser det ut til at snøen blir liggende, det er bare blå, kalde grader i sikte til over nyttår. Så - alle som skal feire julen i Sirdal, bør pakke med både ull og ski.

Sveen vil imidlertid advare om at det er svært glatt.

– Det har vært mildvær før det frøs på igjen. Derfor er det et lag is under det tynne snølaget. Jeg tipper det er en del som vil gå på rompa når de skal inn til hyttene sine, sier Sveen.