Bil havnet utfor stup på Hardangervidda – to personer til sykehus

Bilen havnet mellom 10 og 20 meter nedenfor en bratt skrent.

To personer er sendt til sykehus på Voss etter at bilen de satt i havnet 10–20 meter utfor et stup på Hardangervidda tidlig mandag morgen.

