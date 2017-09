Slik er livet i Aftenbladet

Du får høre flere av medarbeiderne fortelle litt om hva de driver med, og fra klokken 11.30 blir det et program for å markere at Aftenbladet er 124 år:

Du får kake og kaffe, i tillegg til dette programmet:

PRIS: Utdeling av Aftenbladets kulturpris 2017 ved sjefredaktør Lars Helle

MUSIKK: Intimkonsert med Espen Hana

VALGDEBATT: Vi tar pulsen på valget med Tina Bru (H) og Torstein Tvedt Solberg (Ap). Ordstyrer er Aftenbladets Harald Birkevold.

SPORT: Hva skjer egentlig i Viking? Samtale med Eirik W. Henningsen, administrerende direktør i Viking. Samtale med Aftenbladets Egil Ø. Nærland.

Du kan også få hjelp til digital pålogging på Aftenbladet.no, og få gode tilbud via Aftenbladkortet.