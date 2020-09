Jær-bryggeri har hatt en eksplosiv vekst og dobler nå produksjonen på Øksnevad

Salgssjef Atle Abel Salvesen i RYGR er tydelig fornøyd over å kunne utvide kapasiteten. I bakgrunnen pakker Per Undheim Skåland og Marcus Emiil Ølberg bokser manuelt på utstyret som nå må leies inn for hver tapping. Nå skal Rygr få sin egen bokslinje. Foto: Privat