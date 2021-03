6 millioner færre kollektivreiser på Nord-Jæren i fjor

Koronapandemien førte til at kollektivtrafikken på Nord-Jæren tapte seks millioner reisende i fjor. I de andre storbyregionene er nedgangen enda høyere.

Frykten for smitte har gjort at svært mange har kviet seg for å reise kollektivt etter at pandemien brøt ut i mars i fjor. Foto: Jon Ingemundsen

En fersk undersøkelse som rådgivningsselskapet Stakeholder har utført for NHO viser – ikke overraskende – at bruken av kollektivtrafikken gikk kraftig ned i løpet av de ti siste månedene av 2020.

6 millioner færre reiser med busser og tog tilsvarer en nedgang på 33 prosent på Nord-Jæren fra 12. mars og ut fjoråret, sammenliknet med året før.

I de andre storbyområdene er den prosentvise nedgangen slik:

Oslo: 43

Akershus: 47

Stor-Trondheim: 43

Bergen: 38

– Rapporten viser at det er en risiko for at mange har utviklet nye reisevaner og velger å kjøre bil, når myndighetene igjen åpner samfunnet, sier Jon H. Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport, i en pressemelding.

NHO mener dette vil skape usikkerhet rundt kollektivtrafikkens framtid, hvis ikke myndighetene snarest slår fast at trenden med økende kollektivbruk skal fortsette etter at pandemien er over.

I rapporten blir det lagt til grunn at langt flere vil føle ubehag med å sitte trangt enn før. Det kan gi økt trafikk, flere køer på veiene og lengre reisetid. Hvis det ikke blir innført tiltak for å bedre kollektivtilbudet, vil avveiningen mellom disse to forholdene styre utviklingen, mener NHO.

– Erfaringene viser at et bedre tilbud gir flere reisende, og på den måten oppstår en god sirkel. Nå er det viktig at myndighetene er tydelige på hva de vil, slik at vi kan bruke denne krisen til å redusere ulempene med privatbilisme i og rundt de store byene, sier Stordrange i pressemeldingen.

