Slår tilbake mot Jan Helge Andersen: – Vi kan bevise at han lyver

I et ferskt intervju fremstår Jan Helge Andersen like klar som for 20 år siden på at Viggo Kristiansen deltok i ugjerningene i Baneheia. Nå slår Kristiansens støttespillere tilbake.

Jan Helge Andersen sa til Fædrelandsvennen i forrige uke at han ikke var alene om drapene i Baneheia. Foto: Jacob J. Buchard

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

KRISTIANSAND: – Andersens forklaring er beviselig feil. Vi kan bevise at han lyver og ser frem til å belyse dette i sin fulle bredde i en ny rettssak, sier advokat Arvid Sjødin til Fædrelandsvennen.

Etter Baneheia-saken ble gjenåpnet i forrige uke ble Jan Helge Andersen intervjuet av Fædrelandsvennen.

– Fortalte sannheten

Andersen, som nå er løslatt etter å ha sonet den 19 år lange dommen, sa at han alltid hadde fortalt sannheten.

– Nei, jeg gjorde ikke dette alene. Jeg har fortalt sannheten. Jeg kan ikke si noe annet enn sannheten, sa han torsdag ettermiddag, like etter at straffesaken mot hans tidligere kamerat Viggo Kristiansen hadde blitt gjenåpnet.

– Kanskje det er bra at saken kommer opp. At ting som kanskje er kommet ut feil, blitt vridd og vendt på, nå kan blir rettet opp. Jeg blir sjokkert dersom han ikke blir dømt igjen, sa Andersen.

Jan Helge Andersen har sonet sin dom og bor i dag på Østlandet. Foto: Jacob J. Buchard

Sjødin og Kristiansens støttespillere er ikke overrasket over at Andersen fastholder sin forklaring.

– Han føler nok at han ikke kan si noe annet. Ut fra det bevismaterialet som foreligger nå er det mulig han burde fått hjelp til å vurdere sin sak. Kanskje det da kan komme en endring, sier Sjødin.

– Snakker usant

– Hvordan kan dere bevise at Andersen lyver?

– Etterforskningen avdekket en rekke forhold som viser at Andersen snakker usant om hele hendelsesforløpet på drapsdagen og dagene før og etter. Dette inkluderer konkrete funn på åstedet og på ofrene som viser at hans groteske forklaring om drapene ikke kan være sann. Tragedien er at politiet sa noe helt annet i retten enn det de selv har dokumentert i etterforskningsmaterialet, forklarer Sjødin, uten å gå i detalj.

– Mens Andersens forklaring beviselig er feil, er Kristiansens forklaring støttet av tekniske bevis. Mindretallet i gjenopptakelseskommisjonen valgte å tro førstnevnte, sier advokaten.

Har engasjert advokat

Mandag skriver VG at Jan Helge Andersen har engasjert advokat Svein Holden etter at saken ble besluttet gjenåpnet.

Fædrelandsvennen har spurt Holden om han ønsker å kommentere uttalelsene til Sjødin i denne saken.

– Andersen fastholder at han har forklart seg korrekt om Kristiansens rolle i saken. Det vil han også gjøre ved en eventuell ny rettslig behandling av saken. Utover det har jeg ingen kommentarer til synspunktene fra Kristiansens advokat, skriver Holden i en epost til Fædrelandsvennen.

Skeptisk til Andersen

Gjenopptakelseskommisjonens flertall, medlemmene Dag Jodaa, Elin Ramleth Østli og Arne Gunnar Aas som stemte for gjenåpning, konkluderer med at Andersens forklaring må behandles med skepsis og forsiktighet.

«Andersens redegjørelse under politiavhørene for det begrensede

omfanget av hans rolle i drapene på og det seksuelle overgrepet mot

de to jentene, og hans delaktiggjøring av Kristiansen, må behandles

med skepsis og stor forsiktighet», står det i avgjørelsen.

«Det fremgår klart at Andersen gjennom alle politiavhørene

distanserer seg fra å akseptere ansvar for drapene og det seksuelle

overgrepet på de to jentene. Han endrer først standpunkt når han blir

konfrontert med solid biologisk bevis som knytter ham til saken, og

da rettferdiggjør han sine handlinger ved å hevde at han ble direkte

truet av Kristiansen til å delta i forbrytelsen», heter det også i rapporten.

Løy om overgrep

Flertallet i kommisjonen mener det er bevist at Andersen under en rekke innledende avhør løy, og at han også etter at det ble funnet et kjønnshår som tilhørte ham på åstedet, forsøkte å begrense sin egen rolle.

De viser spesielt til en DNA-analyse fra 2010 som knytter Andersen sterkere til overgrepet mot den yngste jenta enn det man kjente til under rettssakene. I retten nektet Andersen for å ha vært en aktiv part, og hevdet det var Kristiansen som forgrep seg ved to anledninger.

Resultatene fastslo sikre DNA-spor for Andersen, mens det ikke ble funnet spor etter Kristiansen.

Påtalemyndigheten fastslo i byretten i 2001 og lagmannsretten i 2002 at DNA-analysene viste to gjerningsmenn på drapsstedet.

– Hvis jeg ikke kan ha bidratt til det andre DNA-sporet, hvem var det da? Det må jo ha vært den andre personen på åstedet, sa Jan Helge Andersen selv om DNA-sporet i forrige uke.

Gjenopptakelseskommisjonen mener Jan Helge Andersen løy om sin delaktighet i Baneheia. Foto: Lise Åserud / SCANPIX

DNA-beviset svekket

Kommisjonen mener derimot at konklusjonene under rettsbehandlingene er høyst usikre.

«Dernest har flertallet kommet til at det i dag hersker reell usikkerhet ved hvorvidt de biologiske spor i saken viser DNA fra flere gjerningsmenn. Saken med hensyn til biologiske spor står således i en vesentlig annen stilling i dag», står det i kommisjonens avgjørelse.

Flertallet i kommisjonen begrunner med at tre uavhengige DNA-eksperter, som alle har vurdert eller utført nye analyser, mener resultatet ikke peker i retning av to gjerningsmenn.

Totalt analyserte Rettsmedisinsk institutt 160 biologiske prøver i etterkant av barnedrapene i Baneheia.

Saken er etter publisering oppdatert med kommentarer fra Jan Helge Andersens advokat, Svein Holden.

Baneheia-saken skal gjenopptas, offentliggjorde gjenopptakelseskommisjonen torsdag. Foto: Jim Rune Bjorvand