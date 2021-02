Høyre-topp: – Ap og Frp glemmer hurtigbåtene

Tom Kalsås og fylkesordfører Marianne Chesak, begge Ap, har tatt til orde for halvering av ferjeprisene. Jon Ingemundsen

– Ap og Frp konkurrerer om lavest mulig ferjepriser. Hvorfor tenker de ikke på hurtigbåtene? For distriktene er det viktigere at det finnes et hurtigbåttilbud enn at prisene blir kuttet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden