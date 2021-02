Ny måling: Listhaug skremmer vekk flere enn hun lokker til Frp som partileder

Et flertall av Fremskrittspartiets velgere er positive til Sylvi Listhaug som ny partileder, men TV 2s måling viser at hun skremmer vekk flere enn hun lokker.

TV 2 har spurt et representativt utvalg på SMS om det er mer attraktivt å stemme på Frp med Listhaug som leder. 9 prosent sier Listhaug øker sannsynligheten for at de vil stemme Frp, mens 16 prosent svarer motsatt.

Listhaug er utpekt som ny partileder av avtroppende Siv Jensen. Landsmøtet i partiet skal velge ny leder. Jensen pekte på Ketil Solvik-Olsen som første nestleder.

Dersom han var leder, svarer 14 prosent at det ville gjort det mer sannsynlig å stemme Frp, mot 6 prosent som sier det ville gjort det mindre sannsynlig.

– Vi skal sørge for at vi bygger ut dette partiet slik at det blir attraktivt for enda flere, og da er det jo bredden som er viktig. Vi er ulike, men vi står for den samme politikken, sier Listhaug til TV 2.