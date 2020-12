– Det er noe stort og tungt der nede i Norges dypeste hull

Siste nytt er at Norge Mining har funnet mineraler også i Hå og Bjerkreim. Prøvene fra Eigersund, Lund og Sokndal kalles svært lovende. Derfor er det nå besluttet å utvide prøveboringene med to ekstra år.

I heia mellom Helleland, Ualand og Eia boret Norge Mining i høst Norges dypeste hull. Foto: Norge mining

Arnt Olav Klippenberg

Sist det ble boret et dypt hull i Norge, var det på statsbudsjettet. Nå har Norge Mining boret mye dypere og for egen regning. De ga seg ikke før de nådde 2200 meter.

– Hva fant dere?

– Vi holder på å analysere, men det er noe stort og tungt der nede. Det siste vi har fått vite, er at mineralene i dypet er de samme som på overflaten, men med litt høyere konsentrasjoner.

– Er det en god eller dårlig nyhet?

– Det er en god nyhet at vi klarer å finne mineraler helt ned, men vi trodde det kanskje ville være noen andre mineraler der nede. Nå kjører vi flere geofysiske undersøkelser i hullet. Det er nemlig noe tungt der nede som vi må finne ut av. Kanskje vi er like i nærheten av noen annet?

– Vi blir jo nysgjerrige når dere sier «stort og tungt».

– Ja, det er det vi skal måle. Vi vet jo fra undersøkelser med helikopter at det er noe der nede, men det er kanskje de samme mineralene som på overflaten, bare med høyere konsentrasjon. Jeg vil presisere at jeg hele tiden bruker ordet kanskje.

Øyvind Standeren Pedersen i Norge Mining. Foto: Arnt Olav Klippenberg

Hull

Norge Mining har så langt fullført 50 prøvehull. De fleste i området Øgrei der en ser for seg et gruva skal komme.

– Er prøvene fortsatt like positive?

– Ja, hvis ikke hadde vi ikke utvidet perioden med to ekstra år.

– Fortell om mineraler i Hå og Bjerkreim.

– Der har vi funnet kobber og nikkel. I dette området skal vi ikke bruke helikopter, men drone. Vi vet det finnes noe fra gamle målinger, men nå starter vi å bore. Det er noe tungt i Hå og Bjerkreim noen hundre meter ned i bakken. I dette området er det allerede kobber og nikkel på overflaten.

– Følger dere den opprinnelige planen?

– Nei, vi borer mye mer enn vi trodde. Nå ser det ut som om vi kommer til å bore alt.

– Og det er altså ikke for at dere ikke finner noe?

– Nei, he, he – vi hadde ikke brukt så mye penger hvis vi ikke hadde funnet noe. Finansieringen for to ekstra år er på plass. Opprinnelig var det ikke meningen at vi skulle jobbe året rundt, men denne operasjonen er så stor at vi rett og slett ikke kan stanse den. Vi føler vi jobber veldig fort. Nå er vi i gang med å tenke på reguleringsplan. Øgrei kommer først.

– Noe spesielt dere har funnet?

– Dette området har jo vært kartlagt og kjent lenge. Vi har funnet litt høyere verdier enn det som er målt tidligere, men vi har i tillegg funnet noe veldig rene årer med veldig bra malm. Vi vet ennå ikke hvor store disse er.

– Hva sier rapportene om funn i Hå kommune?

– I en av rapportene står det at malmen her ligner litt på Titania-malmen. Så nå er vi i gang på Jæren. Og det er jo nytt. Der kommer det flere boremaskiner etter hvert. Prosjektet vårt har spredd seg utover i regionen fra oppstarten på Øgrei, sier Øyvind Standeren Pedersen i Norge Mining.

Hvem, hva hvor?

Bjerkreim – Sokndal-intrusjonen er den største i sitt slag i Nord-Europa. Den inneholder i hovedsak apatitt, ilmenitt og vanadium-rik megnetitt. For 925 millioner år siden ble enorme masser presset opp i disse områdene. Dypt der nede under oss ble det dannet en passasje, en «feeder», som sendte det som skulle bli til de ulike mineralene opp mot jordskorpa. Et par sidearmer ble dannet. En kom opp der Titaniagruva ligger. En annen havnet i Hå og Bjerkreim.

Det spesielle med disse forekomstene er den høye kvaliteten på mineralene.

Norge Mining bruker minst 250 millioner kroner på å forske på forekomsten. Det er i hovedsak sveitsisk kapital som finansierer letingen. Selskapet har britiske og sveitsiske eiere.