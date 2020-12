Figgjo får pris for servise designet til eldre

Figgjo har laget er servise som skal øke matlysten hos eldre på sykehjem. Nå har serviset blitt kåret til Årets produkt.

Markedsansvarlig Christian Gj. Vassdal og administrerende direktør Anne Kristine Rugland Thulin viser frem Årets produkt. Foto: Figgjo

Torsdag fikk Figgjo prisen Årets produkt fra Designindustrien for sin

inkluderende porselenssatsing, «Porselen for alle».

Underernæring er et stort problem hos mange demenspasienter. Figgjo har sammen med Hotellhøgskolen ved Universitetssykehuset i Stavanger gjennomført et forskningsprosjekt om matlyst hos personer med demens.

Spiser mer

Konklusjonen er at farger og fargekombinasjon på tallerkenen gjør at pasientene spiser mer og bedre.

Denne kunnskapen har Figgjo brukt i produksjonen av tallerkener og skåler til helse- og omsorgsmarkedet.

Torsdag ble produktet hedret med pris under Designindustrien sitt digitale medlemsmøte.

Forskning og produktutvikling

– Jeg er svært glad for denne prisen. Disse produktene har som mål å bedre måltidsopplevelsen for eldre og bidra positivt i et samfunnsøkonomisk perspektiv, sier Anne Kristine Rugland Thulin, administrerende direktør hos Figgjo i en pressemelding.

Figgjo vinner for sin forskningsbaserte satsing på middagsservise til omsorgssektoren, oppsummerer juryen.

– Det er utrolig imponerende å se på det Figgjo har fått til i skjæringspunktet mellom forskning, produktutvikling og samfunnsansvar, sier Egil Sundet i Designindustrien, en bransjeforening i Norsk Industri, i en pressemelding.

Figgjo deler æren med UiS som også har vært en viktig bidragsyter i utviklingen av serviset.

– For å bidra til en bedre måltidsopplevelse spesielt for demenspasienter, måtte vi tenke annerledes når det kom til funksjonalitet på design og dekor. Vi er veldig stolte av å være del av det viktige arbeidet til forsker Kai Victor Hansen ved Hotellhøgskolen, Universitetet i Stavanger.

Prisen for årets merkevare gikk til klesprodusenten Swims. Ekornes fikk prisen for årets eksportbedrift. City-stolen til Fora Form fikk Klassikerprisen.