Høyre lover dårligere resultat for bøndene i Stortinget

Med støtte fra Frp vil Høyre sørge for at bøndene kan ende opp med et dårligere jordbruksoppgjør enn det de ville ha fått hvis de hadde forhandlet med staten.

Bondeorganisasjonene var så misfornøyd med tilbudet landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) la på bordet at de ikke engang ville sette seg ned for å forhandle tidligere denne måneden.

Dermed gikk hele oppgjøret rett til Stortinget, som skal behandle saken 16. juni. Da kan bøndene vente seg et resultat som blir dårligere enn hvis de hadde satt seg ned for å forhandle, skriver Klassekampen.

Overfor avisen bekrefter Høyre at de kun vil søke støtte hos Fremskrittspartiet når saken skal behandles.

– Denne saken hører ikke hjemme i Stortinget, men hos partene. Forhandlingsinstituttet er unikt, og det må vi verne om. Tilbudet fra staten vil stå, og der regner jeg med vi får med oss Frp, sier Høyres landbrukspolitiske talsperson Guro Angell Gimse

Hun mener at bøndene ville fått mer ut av staten enn det som i utgangspunktet ble tilbudt.

Bøndenes krav var på 2,1 milliarder kroner i økte priser og budsjettilskudd, lavere tak på melkekvoter og en investeringspakke for å legge om fra båsfjøs til løsdrift, mens staten tilbød 962 millioner kroner.