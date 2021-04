Jærkommunene viderefører dagens tiltak: – Behov for de strenge smitte­vern­tiltakene

Time, Klepp, Hå og Gjesdal hadde onsdag morgen et møte om smitteverntiltak i kommunene. De har besluttet at de nåværende tiltakene videreføres til tross for at det åpnes for skjenking og en-meters-regel flere steder i landet fra fredag.

Kommuneoverlege i Time, Øystein Øgaard.

Pernille Filippa Pettersen Journalist

Jæren viderefører dagens tiltak i likhet med kommune på Nord-Jæren, som tirsdag kveld besluttet at det er for tidlig å åpne opp for blant annet skjenking fra fredag 16. april.

Smittesituasjonen på Jæren:

Smittetall fra mandag og tirsdag denne uken viser 3 smittetilfeller i Time, 11 i Hå og 3 i Klepp.

Gjesdal har ikke hatt smitte siden 23. mars.

Det er foreløpig ikke varslet om et pågående utbrudd i noen av kommunene.

– Det har vært økende smitte på Jæren etter påske. Smittesituasjonen tilsier at vi ikke har behov for å holde på de strenge smitteverntiltakene. Utviklingen de neste dagene vil avgjøre om vi kan lette på tiltakene på Jæren neste uke, sier kommuneoverlege i Time, Øystein Øgaard, i en pressemelding.

Det blir ikke innført nye tiltak verken på Nord-Jæren eller på Jæren. Det er de nåværende tiltakene som blir videreført. Time, Klepp, Hå og Gjesdal vil gjøre en ny vurdering mandag 19. april.

Det betyr at disse reglene fortsatt vil gjelde for kommunene Time, Klepp, Hå, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg:

Én-meteren er nå til to-meteren. Hold to meter avstand til andre der det er mulig.

Unngå å ha mer enn to gjester på besøk.

Bruk munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.

Begrens bruk av kollektivtransport.

Du bør bare benytte deg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.

Forbud mot skjenking av alkohol.

Forbud med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne.

Unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.

Treningssentre kan kun holde åpent for kommunens egne innbyggere.

Unntak for rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

Individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

Svømmehallene er stengt.

Unntak for svømmetrening for de under 20 år, toppidrettsutøvere og personer som trenger bassenget til rehabilitering

Fornøyelsesparker, bingohaller og andre underholdningstilbud skal holdes stengt.

Alle planlagte arrangementer bør avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.

Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.

Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.

Arrangementer med 10 eller flere deltakere må registreres hos kommunen.

Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.

Bruk av munnbind anbefales sterkt ved besøk på alders- og sykehjem. Se alders- og sykehjemmenes nettsider for visittider.

Antallet besøkende per beboer begrenses til 2 personer om gangen.

Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Man kan reise på hytta, men unngå kollektivtransport hvis mulig.

Konsekvenser for kommunale tilbud:

Svømmebasseng:

Alle svømmebasseng er stengt for offentlig bading. Basseng holder åpent for svømmeundervisning, organisert svømmetrening for personer under 20 år, terapi og behandling, rehabilitering og opptrening.

Bibliotek:

Bibliotek er åpne, men de fysiske arrangementene er avlyst.

Kino og kulturhus:

Bryne kino holder oppe, men kna maks ha 20 gjester i hver sal.

Storstova kulturhus og Bryne Mølle holder stengt. Alle arrangement er utsatt/avlyst.

Skole, barnehage, kulturskole:

Skoler, barnehager og kulturskoler følger egne smittevernveiledere.

Tilbud til barn, unge, eldre og sårbare grupper:

Tilbudene skal opprettholdes og tilpasses smittevernreglene.

Klepp rådhus er bare åpnet for de med avtale. De andre rådhusene er åpne for publikum, men de fleste som jobber på rådhusene har hjemmekontor.

Politiske møter:

Alle politiske møter vil gjennomføres digitalt i perioden.

Konsekvenser for treningssenter:

Det er anbefalt at treningssentrene bare er åpne for innbyggere i kommunen.

Kan holdes åpnet for personer fra andre kommuner hvis det er en del av rehabilitering, opptrening eller annen type behandling.