Et opprør sprer seg over landet: – En anledning for Sandnes til å skjerpe seg, sier byantikvaren

Folk er lei av pregløse bygninger av dårlig kvalitet og et nasjonalt arkitekturoppør er i gang. Byantikvaren i Sandnes og Kjetil Andresen i The Property Group stiller seg bak. - En anledning for Sandnes til å skjerpe seg, sier byantikvaren.

Marie von Krogh

Boligopprøret

Vakker arkitektur gjør oss glad og fornøyd. Men i dag bygges det stygge bygninger. Vi ønsker å endre dette.

Dette står på Instagram-kontoen «Arkitekturopprøret Norge». Kontoen har nå flere følgere enn samtlige norske partier og representerer folk som er lei av arkitekturen og byutviklingen som har preget landet de siste tiår.

Sandnes vokser raskt, men arkitekturopprøret er kritiske til utbyggere som bygger kun for overskudd og plassutnyttelse. De etterlyser kvalitet og estetisk sans. Store blokker og leilighetskomplekser i modernistisk stil blir ofte syndebukker – noe Sandnes har mye av.

– Det er veldig bra at «Arkitekturoppgjøret i Norge» setter søkelyset på behovet for estetisk kvalitet og sammenhenger i byen. Dessverre kan en få inntrykk av at modernismen er den største syndebukken, istedenfor det som er den virkelige utfordringen: De nye prosjektenes skala og kontrasterende samspill med den historiske byen, sier byantikvar i Sandnes, Gro Persson.