Nye smittede: 24 positive i Stavanger, flere smittet også i Sola, Strand og Sandnes

Etter en dupp med bare seks positive prøvesvar lørdag, melder Stavanger kommune om 24 nye smittede søndag morgen.

Av de positive er 14 definert som nærkontakter, fire har ukjent smittekilde, fire er reiserelaterte og to har usikker smittekilde

Smittede i Stavanger fordelt på aldersgrupper:

0–9 år: 2

10-19: 3

20-29: 6

30-39: 2

40-49: 3

50-59: 5

60-69: 1

70-79: 2

Det lave smitteantallet lørdag fikk smittevernoverlege Runar Johannessen til å gi uttrykk for et lite håp om at smitten er i ferd med å brenne ut. Søndag stiger altså smittetallet noe igjen, men det er likevel langt lavere enn tidligere i uken, da smittetallet lå mellom 35 og 50 flere dager.

Fire nye smittetilfeller i Sandnes

Søndag melder Sandnes kommune også om fire nye smittetilfeller.

De fire fordeler seg slik på alder:

Mann 30–40 år (Nærkontakt)

Mann 10–20 år (Nærkontakt)

Kvinne 20–30 år (Nærkontakt)

Kvinne 10–20 år (Smittesporing pågår)

Sju nye smittede i Strand

Strand kommune melder om sju nye positive prøvesvar søndag.

Totalt er 23 personer i isolasjon per i dag, opplyses det.

– Vi har fortsatt relativt gode kontroll. Dette er et større familieutbrudd, og alle er i isolasjon/karantene. Allikevel er dette selvsagt en alvorlig utvikling, og det jobbes på spreng for å beholde kontrollen, sier kommuneoverlege og smittevernlege i Strand, Anja de Jong i en pressemelding søndag.

Ni nye smittede i Sola

Alle de nye smittetilfellene er kjente nærkontakter som allerede var i karantene og har derfor kjent smittevei, opplyses det fra Sola kommune.

Noen av smittetilfellene stammer fra utbruddet i Ræge menighet, mens noen andre er smittet i nabokommuner. Smitten har stort sett skjedd i julens sosiale sammenkomster.

Vakthavende kommuneoverlege i Sola, Roman Benz, vil minne alle om å begrense sosial kontakt fremover for å hindre spredning.

To nye smittede i Hå

To personer i Hå fikk 3. januar påvist smitte av covid-19. Smittekilden er kjent for begge personene. De var nærkontakter til tidligere smittede.

Sist registrerte smitte i Hå var 1. januar 2021.