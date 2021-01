Nye smittede: 24 positive prøver i Stavanger

Etter en dupp med bare seks positive prøvesvar lørdag, melder Stavanger kommune om 24 nye smittede søndag morgen.

Fra koronateltet på Tjensvoll. Foto: Jon Ingemundsen

Camilla Bjørheim Journalist

Publisert: Nå nettopp

Av de positive er 14 definert som nærkontakter, fire har ukjent smittekilde, fire er reiserelaterte og to har usikker smittekilde

Fordelt på aldersgrupper:

0-9 år: 2

10-19: 3

20-29: 6

30-39: 2

40-49: 3

50-59: 5

60-69: 1

70-79: 2

Det lave smitteantallet lørdag fikk smittevernoverlege Runar Johannessen til å gi uttrykk for et lite håp om at smitten er i ferd med å brenne ut. Søndag stiger altså smittetallet noe igjen, men det er likevel langt lavere enn tidligere i uken, da smittetallet lå mellom 35 og 50 flere dager.