Bekymret for utsatte og dyrere prosjekter etter brexit

Direktør for NHO Rogaland, Tone Grindland, sier brexit vil få følger også for lokalt næringsliv. Foto: Kristian Jacobsen

BREXIT: Etter nyttår vil briter som kommer hit for å jobbe bli regnet som tredjelandsborgere. - Jeg er bekymret for at dette kan føre til utsettelser i prosjekter, sier direktør i NHO Rogaland, Tone Grindland.

