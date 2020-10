Siktet for gigantbedrageri - nekter utlevering

Norsk politi har begjært disse to mennene (29 og 28 år gamle) utlevert fra Israel etter tidenes bedrageri i Norge. De to siktede etter at energiselskapet Edison i Stavanger ble lurt for rundt 150 millioner motsetter seg utleveringen.

En israelsk domstol ville utlevere to menn som er siktet for tidenes bedrageri i Norge. Nå har begge anket avgjørelsen. Politiet frykter at saksbehandlingen i Israel kan ta så lang tid at det blir lenge til saken eventuelt vil bli behandlet for retten i Norge.