Voldtektene på psykiatrisk avdeling: SUS får kritikk av Fylkesmannen

Tre ganger ble en pasient ved en psykiatrisk sengepost voldtatt av en medpasient. Fylkesmannen konkluderer med at oppfølgingen og helsehjelpen de involverte fikk var forsvarlig. Foto: Pål Christensen

Stavanger universitetssjukehus mangler rutiner for å forebygge og å håndtere seksuell vold på psykiatrisk sengepost. Dette skriver Fylkesmannen.

– Vil du ha sex med meg, spør 22-åringen.

Han sitter i sengen på rommet sitt i en psykiatrisk sengepost ved SUS. Pasienten, som er innlagt på tvang, er kjent for dette. Han har mer enn en gang spurt ansatte ved avdelingen om de kunne tenke seg å ha sex med ham.

De ansatte har snakket om pasientens upassende oppførsel. De har også gitt ham klar beskjed om at slikt ikke er greit å spørre om.

De ansatte har imidlertid aldri journalført at 22-åringen har spurt andre pasienter om sex. De har heller aldri tenkt at han kan være en fare for andre. Det er gjennomført flere voldsrisikovurderinger av ham. Risikoen har blitt betegnet som lav. Det til tross for at han har stemmer i hodet som sier at han vil bli frisk om han har sex.